2019-04-19T12:57:25+03:00
Деловой Курск

Свалку в Курске в Поповском лесу ликвидируют к 15 мая

По факту загрязнения начато административное расследование
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Представители фирмы отрицают свою винуПредставители фирмы отрицают свою винуФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Свалку в Поповском лесу ликвидируют к 15 мая, сообщает департамент экологической безопасности и природопользования региона.

Как уже сообщала "КП", факт загрязнения лесной территории подтвердился в ходе выездной проверки, которую провели специалисты департамента совместно с активистами. По мнению активистов общественного движения, территорию загрязнило ООО «Интеграл – Строй». Основной вид деятельности этой компании - уборка городских улиц, сообщили в обладминистрации.

В свою очередь, руководство ООО «Интеграл-Строй» свою вину отрицает, заявляя, что мусор на территории леса скапливался на протяжении многих лет. При этом специалисты компании приступили к уборке, которую намерены завершить до 15 мая.

Как сообщил директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков, по факту загрязнения территории Поповского леса начато административное расследование. По итогам - виновные будут привлечены к ответственности. Сейчас специалисты производят замеры, необходимые для расчета ущерба, нанесенного окружающей среде

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вербное и Пасху в Курске пустят доптранспорт
Курский драмтеатр представил премьеру
Курянин попал под суд за взятку полицейскому
Под Курском будут судить водителя, по вине которого погибли спортсмены и тренер
Курской областной Думе-25!
Курян приглашают обсудить работы конкурса "Курск 2032"
В Курске открывается выставка о туризме
У курской пенсионерки украли более 200 тысяч рублей
«Мираторг» оказал поддержку Кореневской районной больнице
В Курской области заложили "Парк будущих поколений"
В Курской области предпенсионеров посадят за парты
В Курской области у мотоцикла сгорел бензобак
Среднерусский экономический форум пройдет в Курске 26-27 июня
В Курске откроется выставка Николая Шабанова
Мошенники ограбили курянина с помощью услуги "Подмена номера"
Под Курском сгорел автомобиль
В Курске отключат свет
В Курской области планируется заменить более 200 лифтов
Курских полицейских обвиняют в получении взятки
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
В Курске при разборе завалов обнаружен кремированный труп
В Курске выбрали лучших менеджеров
КурскОнлайн представляет
Обучающийся курского колледжа, получивший травму циркулярной пилой, до сих пор находится в больнице
В Курске парня обвиняют в кражах из съемных квартир
В Курске за участие в субботнике приобщат к сапсерфингу
Скоро в Курске выберут изобретателя года