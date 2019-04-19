Свалку в Курске в Поповском лесу ликвидируют к 15 мая

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-19T12:57:25+03:00

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Свалку в Поповском лесу ликвидируют к 15 мая, сообщает департамент экологической безопасности и природопользования региона.

Как уже сообщала "КП", факт загрязнения лесной территории подтвердился в ходе выездной проверки, которую провели специалисты департамента совместно с активистами. По мнению активистов общественного движения, территорию загрязнило ООО «Интеграл – Строй». Основной вид деятельности этой компании - уборка городских улиц, сообщили в обладминистрации.

В свою очередь, руководство ООО «Интеграл-Строй» свою вину отрицает, заявляя, что мусор на территории леса скапливался на протяжении многих лет. При этом специалисты компании приступили к уборке, которую намерены завершить до 15 мая.

Как сообщил директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков, по факту загрязнения территории Поповского леса начато административное расследование. По итогам - виновные будут привлечены к ответственности. Сейчас специалисты производят замеры, необходимые для расчета ущерба, нанесенного окружающей среде

ИСТОЧНИК KP.RU