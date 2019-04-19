2019-04-19T12:38:48+03:00
Деловой Курск

Курян приглашают обсудить работы конкурса "Курск 2032"

Перемены коснутся территории в сердце города
Ольга ДАНИЛОВА
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К обсуждениям приглашают жителей Курской области, которым небезразличен облик центра Соловьиного краяК обсуждениям приглашают жителей Курской области, которым небезразличен облик центра Соловьиного краяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Общественные обсуждения работ открытого архитектурного конкурса «Курск 2032» пройдут 23 апреля в 18:30 в Свиридовском центре искусств (ул. Сонина, 4).

Администрация Курской области объявила открытый архитектурный конкурс на создание концепции по восстановлению историко-культурного облика центральной части Курска. Перемены коснутся территории Знаменского монастыря - древнего курского детинца, квартала на «полгоре», примыкающего к Красной площади с четной стороны улицы Дзержинского, а также Первомайского парка, поймы реки Тускарь и парка «Боева дача».

К обсуждениям приглашают жителей Курской области, которым небезразличен облик центра Соловьиного края. В ходе мероприятия у участников появится возможность выявить «плюсы» и «минусы» каждого проекта, предложить свои варианты по их доработке. Все предложения курян будут учтены при подведении итогов конкурса.

Ознакомиться с представленными проектами можно на сайте: kursk2032.com.

Для участия в обсуждениях необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOpfMceg89S.

ИСТОЧНИК KP.RU

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