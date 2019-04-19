В Курске открывается выставка о туризме
В Курской области состоится региональная туристическая выставка «Туризм и отдых-2019». Она пройдет 20 апреля в 11.00 в ТЦ «Манеж (Курск, ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна», 3 этаж).
В выставке примут участие органы местного самоуправления, туроператоры, санаторные учреждения, детские лагеря, музеи, учреждения культуры, досуга и развлечений, гостиницы и базы отдыха.
В рамках мероприятия будут представлены туристические программы, реализуемые в городах и сельских поселениях Курской области по направлениям культурно-познавательного, оздоровительного, этнографического, религиозного, промышленного, сельского, событийного туризма, а также пройдут мастер-классы различного профиля.
Для гостей выставки будут проведены розыгрыши путевок, сертификатов программ семейных выходных, призов.
Деловой программой мероприятия предусмотрено проведение стратегической сессии «Экономика впечатлений: как создать туристические сервисы и продукты на наследии Курской области».
ИСТОЧНИК KP.RU