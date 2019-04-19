2019-04-19T12:24:50+03:00
Деловой Курск

В Курске открывается выставка о туризме

Здесь представят турпрограммы, реализуемые в городах и сельских поселениях региона
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Посетители выставки познакомятся с региональными турпрограммамиПосетители выставки познакомятся с региональными турпрограммамиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В Курской области состоится региональная туристическая выставка «Туризм и отдых-2019». Она пройдет 20 апреля в 11.00 в ТЦ «Манеж (Курск, ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна», 3 этаж).

В выставке примут участие органы местного самоуправления, туроператоры, санаторные учреждения, детские лагеря, музеи, учреждения культуры, досуга и развлечений, гостиницы и базы отдыха.

В рамках мероприятия будут представлены туристические программы, реализуемые в городах и сельских поселениях Курской области по направлениям культурно-познавательного, оздоровительного, этнографического, религиозного, промышленного, сельского, событийного туризма, а также пройдут мастер-классы различного профиля.

Для гостей выставки будут проведены розыгрыши путевок, сертификатов программ семейных выходных, призов.

Деловой программой мероприятия предусмотрено проведение стратегической сессии «Экономика впечатлений: как создать туристические сервисы и продукты на наследии Курской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вербное и Пасху в Курске пустят доптранспорт
Курский драмтеатр представил премьеру
Курянин попал под суд за взятку полицейскому
Под Курском будут судить водителя, по вине которого погибли спортсмены и тренер
Курской областной Думе-25!
Свалку в Курске в Поповском лесу ликвидируют к 15 мая
Курян приглашают обсудить работы конкурса "Курск 2032"
У курской пенсионерки украли более 200 тысяч рублей
«Мираторг» оказал поддержку Кореневской районной больнице
В Курской области заложили "Парк будущих поколений"
В Курской области предпенсионеров посадят за парты
В Курской области у мотоцикла сгорел бензобак
Среднерусский экономический форум пройдет в Курске 26-27 июня
В Курске откроется выставка Николая Шабанова
Мошенники ограбили курянина с помощью услуги "Подмена номера"
Под Курском сгорел автомобиль
В Курске отключат свет
В Курской области планируется заменить более 200 лифтов
Курских полицейских обвиняют в получении взятки
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
В Курске при разборе завалов обнаружен кремированный труп
В Курске выбрали лучших менеджеров
КурскОнлайн представляет
Обучающийся курского колледжа, получивший травму циркулярной пилой, до сих пор находится в больнице
В Курске парня обвиняют в кражах из съемных квартир
В Курске за участие в субботнике приобщат к сапсерфингу
Скоро в Курске выберут изобретателя года