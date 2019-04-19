2019-04-19T11:57:41+03:00
Происшествия

У курской пенсионерки украли более 200 тысяч рублей

У 83-летней женщины выманили деньги под предлогом выплаты компенсации
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянка лишилась крупной суммыКурянка лишилась крупной суммыФото: Из архива КП.
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Под предлогом выплаты компенсации мошенники похитили у железногорской пенсионерки более 200 тысяч рублей

В полицию Железногорска обратилась 83-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у нее украли крупную сумму денег. Оперативники выяснили, что к женщине в квартиру под видом работников социальной службы пришли две неизвестные. Они сообщили горожанке, что ей якобы положена компенсация по достижению ею 80 лет. Одну из них пожилая женщина впустила в дом, другая осталась ждать подельницу снаружи. Пока одна из подозреваемых увела хозяйку на кухню и отвлекла разговором, вторая вошла в дом и украла из шкафа деньги. Когда визитерши ушли, пенсионерка обнаружила, что лишилась своих сбережений.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленниц, причастных к совершению данного преступления.

Приметы подозреваемых:

1) женщина на вид 27-30 лет, рост 165-167 см., худощавого телосложения, лицо круглое, светло-русые волосы собраны в пучок. Была одета в бежевую куртку, под ней могла быть красная кофта или куртка;

2) женщина на вид 27-30 лет, плотного телосложения, темные волосы завязаны в хвост. Была одета в темную куртку.

Полицейские еще раз напоминают о том, чтобы не стать жертвами таких преступлений, не разговаривайте на улице с незнакомцами, не пускайте посторонних к себе в дом, не передавайте деньги и другие ценности чужим людям. А по всем интересующим вопросам обращайтесь только к специалистам соотвествующих государственных учреждений.

Сотрудники полиции будут благодарны за любую оперативную информацию, которую Вы можете сообщить круглосуточно по телефону: 02, с мобильного 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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