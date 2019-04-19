2019-04-19T09:39:19+03:00
Деловой Курск

В Курской области предпенсионеров посадят за парты

В регионе трудится около 15 тысяч людей предпенсионного возраста
Ольга ДАНИЛОВА
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Предпенсионеров будут обучать за счет бюджетаПредпенсионеров будут обучать за счет бюджетаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В центре внимания - реализация в 2019 году в Курской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Основные его мероприятия направлены на обучение людей предпенсионного возраста, как занятых, так и ищущих работу, сообщили в администрации региона. В этой деятельности бизнес и власть объединятся.

Координирует работу комитет по труду и занятости населения Курской области. Обучение курян предпенсионного возраста будет проходить по направлениям центров занятости населения и работодателей. Стоит отметить, что предприятия и организации получат возмещение всех затрат, связанных с обучением работников, за счет субсидий из федерального и областного бюджетов.

Работодатели проинформированы об ответственности и предупреждены о недопущении каких-либо дискриминационных мер к предпенсионеров, в том числе незаконного увольнения и сокращения, сказали в администрации региона.

По данным Курскстата, по состоянию на 1 марта 2019 в Курской области числится более 20 тысяч организаций различных форм и видов собственности, где трудятся около 15 тысяч людей предпенсионного возраста. Участие в федеральном проекте «Старшее поколение» позволит работодателям не только поддержать работников предпенсионного возраста, но и сэкономить собственные средства на их обучении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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