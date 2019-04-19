2019-04-19T08:23:48+03:00
Происшествия

В Курской области у мотоцикла сгорел бензобак

Пожар произошел в Железногорском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел поздно вечеромПожар произошел поздно вечеромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 21:18 18 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании мотоцикла в поселке Первомайский Железногорского района.

По данным МЧС, по прибытии в 21.27 пожарные приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 21:30, ликвидирован в 21:35. Пострадавших нет.

В результате пожара в мотоцикле ДНЕПР огнем повреждено сиденье и бензобак.

Пожар тушили восемь человек, три единицы техники, в том числе от МЧС четыре человека и единица техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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