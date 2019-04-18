Среднерусский экономический форум пройдет в Курске 26-27 июня

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-18T18:07:17+03:00

СЭФ стал уже традиционным мероприятием для региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Открыта регистрация на VIII Среднерусский экономический форум, который пройдет в Курске в конце июня.

Главная идея форума заключается в том, что в центре цифровых преобразований должен стоять человек, улучшение качества его жизни. Форум призван ответить на вопрос, что даст цифровая экономика для простых людей, какие приоритеты выстроить, чтобы за счет цифровых преобразований улучшилась жизнь населения Центральной России.

В работе форума примут участие более двух тысяч человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.

ИСТОЧНИК KP.RU