В Курске откроется выставка Николая Шабанова

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-18T17:56:19+03:00

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19 апреля в 15.00 в выставочном зале Курского госуниверситета (ул. Радищева, 29, 3-й этаж, новый корпус) откроется персональная выставка произведений члена творческих союзов художников и дизайнеров России, Общероссийской общественной организации историков искусства и художественных критиков, доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой художественного образования и истории искусств Курского государственного университета Николая Шабанова.

В экспозиции представлено более 130 живописных и графических работ, выполненных в технике масляной живописи, акварели, карандашные наброски и зарисовки тушью и пером.

Николай Шабанов окончил художественно-графический факультет Курского пединститута в 1978 году; в 1982 его пригласили на работу в альма-матер. С 1997 года заведует кафедрой художественного образования и истории искусств.

Как художник заявил о себе в середине 90-х годов, регулярно участвуя в выставках, которые проходили в различных городах России.

В своем творчестве Николай Константинович старается раскрыть красоту природы средней полосы России, передать световоздушную среду в разные времена года. Особо удаются ему переходные состояния природы – поздняя осень, зима и ранняя весна. Чувствуя скорее цвет, нежели тон, он умеет так живо зафиксировать и состояние воздуха, и даже передать удивительный запах природы.

Профессор Шабанов - автор 183 научных и учебно-методических работ. Он подготовил 19 кандидатов педагогических наук, которые сегодня возглавляют кафедры и факультеты вузов, преподают в художественных техникумах, школах искусств и детских художественных школах

Выставка продлится до 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU