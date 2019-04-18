Мошенники ограбили курянина с помощью услуги "Подмена номера"

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-18T16:24:26+03:00

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В Курске предприниматель лишился почти 300 тысяч рублей после телефонного разговора с мошенниками. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Номер определился как телефон горячей линии одного из кредитных учреждений. Именно поэтому, курянин, ничего не опасаясь, вступил в диалог. Ему сообщили, что в данный момент с его кредитных карт кто-то пытается перевести крупную сумму. Мужчина заявил, что никаких транзакций не планировал, и собеседник любезно предложил отменить незаконную операцию. Для этого лже-работник банка попросил назвать ему номер карты, полное имя владельца и трехзначный код с оборотной стороны, а затем и пароль, который пришел в СМС сообщении. Такие же данные потребовал и по второй кредитке. В результате житель Курска за несколько минут потерял все средства, хранившиеся на счетах. Осознав, что стал жертвой мошенников, он написал заявление в полицию.

Подобные звонки мошенники совершают с разных, в том числе и мобильных номеров. Пострадавших сотни. Но преступники постоянно ищут новые возможности, для совершения хищений. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что злоумышленники для звонков использовали платную услугу «Подмена номера». С ее помощью они самостоятельно выбирали комбинацию цифр, которые в результате будет видеть собеседник, поднимая трубку, и, тем самым, вводили человека в заблуждение. Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU