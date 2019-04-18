Под Курском сгорел автомобиль
В 01:50 18 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании в автомобиле деревне Колычевка в Кореневском районе Курской области
По данным МЧС по прибытии в 01:56 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 02:00, ликвидирован в 02:03.
Огонь уничтожил весь автомобиль «Лада Приора».
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU