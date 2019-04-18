В Курске отключат свет

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-18T14:34:48+03:00

Электричества не будет в двух округах

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" электричество отключат на следующих улицах города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 22 по 26 апреля с 9-30 до 16-00:

Кукуевские переулки.

с 9-30 до 15-00:

Пионеров 21/39 - 51; 28 – 52; Чумаковская 30-44/33, 21-39; Красной Армии 36-40; 1-2-я Тихая; Селиховская; Монастырская балка 23-69, 24-68; Яблоневая 21-69, 20-68; Магистральный проезд 8-12а.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 22 по 26 апреля с 09-00 до 16-00:

Ильича 15-27, 10-16; Переулок Жуковского 1-7, 8-40; Пушкинская 3-17, 4-24; 2-я Восточная 5-15; Железнодорожная 2-26, 1-19; Островского 60-84, 1-39; Маяковского 154-230; Маяковский проезд 2-34, 1-33; 1-я Западная 10-42, 3-35; 2-я Западная 2-26, 1-15; Северная 1-19, 2-14; Северный переулок 1-11, 2-12; 2-й Северный переулок 1-13, 2-12; 3-й Северный переулок 2-8, 1-5; Ново-Первомайская 2-54, 1-47; Ново-Первомайский переулок 2-18, 1-13; Фрунзе 100-106; Дубровинского 27-61; 4-я Первомайская 1-37, 2-28; Красина 2-28, 1-33; Первомайская 63-137, 84-120.

Тел. для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU