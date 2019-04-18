В Курской области планируется заменить более 200 лифтов
О замене лифтов в многоквартирных домах шла речь на совещании с участием представителей администрации Курска, Курчатова, Железногорска, Госжилищинспекции, Ростехнадзора, комитета ЖКХ, руководителями управляющих компаний. В работе совещания также приняли участие представители генерального подрядчика «Щербинского лифтостроительного завода» и субподрядчиков.
В 2019-2020 годах в три этапа панируется заменить 241 лифт в 62 многоквартирных домах в Курске, Железногорске и Курчатове. К маю планируется окончить обследование 41 лифта в 12 многоквартирных домах и начать разрабатывать смету. Демонтаж старых назначен на июнь, установка новых – на август.
В пресс-службе администрации области заявили, что сейчас комитет ЖКХ готовит списки адресов тех домов, где в первоочередном порядке необходимо решить вопрос с лифтовым оборудованием.
Замгубернатора Алексей Смирнов раскритиковал сроки, в которые меняют лифтовое оборудование в многоэтажках:
- Недопустимо, чтобы лифты вводили в эксплуатацию по два-три месяца. Люди не должны ждать.
ИСТОЧНИК KP.RU