В Курской области планируется заменить более 200 лифтов

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-18T11:29:02+03:00

Комитет ЖКХ готовит списки адресов домов, где в первую очередь будут заменены лифты Фото: из архива «КП»

Обследование лифтов начнется уже в мае

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О замене лифтов в многоквартирных домах шла речь на совещании с участием представителей администрации Курска, Курчатова, Железногорска, Госжилищинспекции, Ростехнадзора, комитета ЖКХ, руководителями управляющих компаний. В работе совещания также приняли участие представители генерального подрядчика «Щербинского лифтостроительного завода» и субподрядчиков.

В 2019-2020 годах в три этапа панируется заменить 241 лифт в 62 многоквартирных домах в Курске, Железногорске и Курчатове. К маю планируется окончить обследование 41 лифта в 12 многоквартирных домах и начать разрабатывать смету. Демонтаж старых назначен на июнь, установка новых – на август.

В пресс-службе администрации области заявили, что сейчас комитет ЖКХ готовит списки адресов тех домов, где в первоочередном порядке необходимо решить вопрос с лифтовым оборудованием.

Замгубернатора Алексей Смирнов раскритиковал сроки, в которые меняют лифтовое оборудование в многоэтажках:

- Недопустимо, чтобы лифты вводили в эксплуатацию по два-три месяца. Люди не должны ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU