Полицейские из Железногорска обвиняются в получении взятки

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-18T10:49:37+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Железногорского межрайонного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области, в отношении двух участковых полиции МО МВД «Железногорский» возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, один из участковых расследовал конфликт в одном из увеселительных заведений Железногорска. Желая получить от женщины, совершившей административное правонарушение денежное вознаграждение за непривлечение её к установленной законом ответственности, участковый, совместно с коллегой, потребовал от женщины взятку в размере 350 000 рублей. В случае, если она откажется, представители правопорядка грозились привлечь ее к уголовной ответственности.

О произошедшем женщина сообщила в компетентные органы.

12 апреля в результате спланированной операции при получении этой суммы денег полицейские задержаны с поличным сотрудниками СУ СК России по Курской области и ОРЧ СБ УМВД России по Курской области.

В настоящее время сотрудниками полиции предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU