В Курске при разборе завалов обнаружен кремированный труп
Пожар произошел в СНТ «Резинщик»
На тушение пожара ушло около 20 минут
Изменить размер текста:
18 апреля в 00:37 в «Службу спасения-112» поступило сообщение о возгорании в СНТ «Резинщик» в пригородном Курском районе. Прибывшие на место пожарные около 20 минут тушили хозяйственные постройки. Огонь уничтожил два строения. При разборе завалов обнаружен кремированный труп мужчины.
Личность мужчины устанавливается. Предположительно, погибший был хозяином подворья, 70-летним пенсионером, зарегистрированным в Курске.
Обстоятельства пожара и гибели человека выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU