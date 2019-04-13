В одном из округов Курска отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 20:38 2019-04-13T20:38:14+03:00

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15 апреля с 10:00 до 18:00 «Квадра» отключит горячую воду жителям Железнодорожного округа Курска. Это связано с испытаниями теплосетей на максимальную температуру теплоносителя.

Как сообщили в пресс-службе курского филиала ПАО «Квадра», такие испытания проводятся на разных участках теплосетей раз в пять лет, чтобы оценить их способность нести максимально возможные нагрузки в пиковые моменты отопительного сезона. Для этого температуру сетевой воды в трубопроводах поднимают до 105 . Если какие-либо участки сетей не выдержат испытаний, летом их заменят в ходе ремонтной кампании.

По всем вопросам, связанным с проведением испытаний, обращаться в диспетчерскую службу энергокомпании по телефонам 39-48-68, 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU