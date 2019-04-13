2019-04-13T20:38:14+03:00
Общество

В одном из округов Курска отключат горячую воду

Греть воду в тазиках куряне будут 15 апреля
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Десятки многоэтажек останутся без горячей водыДесятки многоэтажек останутся без горячей водыФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

15 апреля с 10:00 до 18:00 «Квадра» отключит горячую воду жителям Железнодорожного округа Курска. Это связано с испытаниями теплосетей на максимальную температуру теплоносителя.

Как сообщили в пресс-службе курского филиала ПАО «Квадра», такие испытания проводятся на разных участках теплосетей раз в пять лет, чтобы оценить их способность нести максимально возможные нагрузки в пиковые моменты отопительного сезона. Для этого температуру сетевой воды в трубопроводах поднимают до 105 . Если какие-либо участки сетей не выдержат испытаний, летом их заменят в ходе ремонтной кампании.

По всем вопросам, связанным с проведением испытаний, обращаться в диспетчерскую службу энергокомпании по телефонам 39-48-68, 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске состоится фольклорный фестиваль
В курском ЗАГСе пройдет День открытых дверей
Курян приглашают на закрытие фестиваля "Студенческая весна"
В Курской области стартуют «Дни защиты от экологической опасности»
Курская область примет участие в масштабных учениях
В Курской области нашли минометную мину
Курские школьники остановили огонь
80 курских семей получат субсидии на жилье
В Курске могут создать Центр современного пятиборья
Восемь трамвайных переездов отремонтируют в Курске
15 апреля ЖД округ Курска останется без горячей воды
Курянок научат макияжу в стиле 40-х
В Курске вручили награды лучшим педагогам
В Курске пройдут XV спортивные игры малазийских студентов
9 мая по Курску пройдет «Бессмертный полк»
В Курске исследуют освещенность улиц
В Курской области пройдут масштабные учения
Курянин завоевал командное золото чемпионата мира по фехтованию
15 апреля в Курске отключат батареи
Курянку поймали на краже дубленки из раздевалки
В Курске поймали подозреваемых в кражах из торговых павильонов
Курян приглашают на ярмарку
Курский школьник будет сдавать ЕГЭ по китайскому языку