15 апреля ЖД округ Курска останется без горячей воды

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-12T16:12:55+03:00

Если какие-либо участки сетей не выдержат испытаний, то их летом заменят

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15 апреля «Квадра» будет испытывать теплосети в Железнодорожном округе Курска. С 10:00 до 18:00 будет прекращено горячее водоснабжение потребителей привокзальной части.

Подобные испытания проводятся на разных участках сетей раз в пять лет, чтобы оценить их способность нести максимально возможные нагрузки в пиковые моменты отопительного сезона. Для этого температуру воды в трубопроводах поднимают до 105 градусов. Если какие-либо участки сетей не выдержат испытаний, то их летом заменят.

По всем вопросам, связанным с проведением испытаний, обращаться в диспетчерскую службу энергокомпании по телефонам 39-48-68, 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU