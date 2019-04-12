СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-12T15:50:30+03:00

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9 мая по Курску пройдет «Бессмертный полк». Колонны стартуют от площади Перекальского в 12.00. Построение колонн в 10.00. Примкнуть к колоне по ходу движения не получится – в целях безопасности прилегающие к главной улицы будут перекрыты (кроме улиц Павлова и Гоголя).

Люди будут двигаться под музыку военных лет. Если день будет теплым, по ходу движения «Бессмертного полка» установят павильоны с питьевой водой, если холодный – куряне смогут согреться горячим чаем или кофе

Во время шествия будут дежурить правоохранительные органы и около 500 волонтеров. Кто желает принять участие в сопровождении шествия, тот должен зарегистрироваться в системе АИС https://myrosmol.ru/event/27027.

Каждый участник «Бессмертного полка» пройдет через рамку металлодетекторов. Полицейские советуют брать с собой минимум вещей в небольших сумках. Каждый участник «Бессмертного полка» пройдет через рамку металлодетекторов.

На Красной площади для участников будет организован праздничный концерт. В Первомайском парке выступят творческие коллективы. Здесь же будут работать полевая кухня.

Участников акции просят зарегистрироваться на сайте Центра историко-культурного наследия города www.nasledie-kursk.ru или сообщить по телефону 70-20-68. Впрочем, на шествие можно прийти и без регистрации главное, чтобы при себе были фотографии тех, кто воевал.

ИСТОЧНИК KP.RU