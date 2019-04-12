В Курской области пройдут масштабные учения

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-12T15:17:15+03:00

В них примут участие сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, энергетики и газовики

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С 16 по 18 апреля под руководством МЧС России и рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Курской области пройдет межведомственное комплексное учение.

Спасатели отработают действия, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров, а также с эвакуацией населения.

В учении примут участие комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Курской области, главы муниципальных образований, ГУ МЧС России по Курской области, УМВД, Росгвардия, комитеты администрации Курской области, энергетические и газовые службы.

ИСТОЧНИК KP.RU