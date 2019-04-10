2019-04-10T16:29:08+03:00
Победа

В Курске началась регистрация волонтеров «Бессмертного полка»

Об этом сообщает управление молодежной политики
Яна ШЕЛЕСТ
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9 мая участники проходят колонной по улицам городов с фотографиями9 мая участники проходят колонной по улицам городов с фотографиями
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Открыта регистрация членов Волонтерского корпуса Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк» в Курске.

Кто желает принять участие в сопровождении шествия Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Курске, тот должен зарегистрироваться в системе АИС https://myrosmol.ru/event/27027.

«Бессмертный полк» — международное общественное патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении. 9 мая участники проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников и детей войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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