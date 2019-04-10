2019-04-10T14:13:10+03:00
Происшествия

Жительницу Курской области развели турмошенники

Женщина «забронировала» путевку и осталась без денег
Яна ШЕЛЕСТ
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Сайт «отеля» из Сети исчезСайт «отеля» из Сети исчезФото: Яна ШЕЛЕСТ
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35-летняя жительница Железногорска в марте забронировала номер в одном из пансионатов на Черноморском побережье, только не через турфирму, а самостоятельно, через интернет.

В счет оплаты брони женщина перечислила на указанные реквизиты около 50 тысяч рублей. Никаких сообщений из предполагаемого места отдыха потерпевшая не получила. Телефон, по которому она звонила ранее, также не отвечал. Сайт «отеля» из Сети исчез.

Сейчас проводится проверка. Полицейские еще раз напоминают о необходимости быть бдительными при совершении действий в интернете, связанных с заказом товаров, бронированием билетов и оплатой различных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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