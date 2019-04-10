Пострадавшие на производстве куряне получили автомобили

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-10T10:38:22+03:00

В 2019 году планируется приобрести не менее 30 единиц спецавтотранспорта

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Представители Курского регионального отделения ФСС РФ вручили ключи от первой в этом году партии спецавтотранспорта для лиц с ограниченными возможностями. Трое курян совершенно бесплатно получили новые автомобили отечественного производства. Выдается такой автомобиль сроком на семь лет.

Два автомобиля оборудованы автоматическими коробками передач, что позволяет управлять ими людям с травмой ноги. Конструктивные особенности автомобиля подбираются для конкретного человека.

В 2018 году были заключены контракты на приобретение 31 автомобиля для нуждающихся на сумму почти 14 миллионов рублей. Пять человек приобрели транспорт самостоятельно, и получили компенсацию. В 2019 году планируется приобрести не менее 30 единиц спецавтотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU