2019-04-10T10:38:22+03:00
Общество

Пострадавшие на производстве куряне получили автомобили

В 2019 году планируется приобрести не менее 30 единиц спецавтотранспорта
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Пять человек приобрели транспорт самостоятельноПять человек приобрели транспорт самостоятельноФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Представители Курского регионального отделения ФСС РФ вручили ключи от первой в этом году партии спецавтотранспорта для лиц с ограниченными возможностями. Трое курян совершенно бесплатно получили новые автомобили отечественного производства. Выдается такой автомобиль сроком на семь лет.

Два автомобиля оборудованы автоматическими коробками передач, что позволяет управлять ими людям с травмой ноги. Конструктивные особенности автомобиля подбираются для конкретного человека.

В 2018 году были заключены контракты на приобретение 31 автомобиля для нуждающихся на сумму почти 14 миллионов рублей. Пять человек приобрели транспорт самостоятельно, и получили компенсацию. В 2019 году планируется приобрести не менее 30 единиц спецавтотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян призывают помочь в строительстве приюта для животных
На курских многоэтажках начали размещать информацию о ходе капремонта
В Курской области появится «Губернаторский лагерь»
В Курске началась регистрация волонтеров «Бессмертного полка»
В курской колонии не хватает медоборудования и мебели
По Курску бродила бешеная лисица
12 апреля в Курске пройдет ярмарка вакансий
В Курской области будут судить преступную группировку
В Курской области уменьшилось число заболевших ОРВИ
Очередная курянка попалась на уловки мошенников
Под Курском нашли мину времен Великой Отечественной
Жительницу Курской области развели турмошенники
Акция "КП": "Хочу домой!"
В Курской области начали делать корм для животных
Стартует проект "Дорогами Курской дуги"
В курском поселке Северный не работает ливневка
Курская фирма сваливала свинец и цинк прямо на землю
В Курске обесточили Дом советов
Двух психически больных курян лишили водительских прав
В Курске на Энгельса перевернулся автомобиль
Дмитрий Поляков назначен на должность главного врача ОКБ
Курский фехтовальщик выиграл серебро первенства мира