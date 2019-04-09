2019-04-09T15:29:31+03:00
Политика

Руководство курского СК проведет прием в Щиграх

Предварительная запись - по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
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При себе нужно иметь паспортПри себе нужно иметь паспортФото: Из архива КП.
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11 апреля с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в Щигровском межрайонном следственном отделе по адресу: Щигры, ул. Большевиков, д. 22, сообщили в ведомстве

Телефоны для справок и предварительной записи 8 (471-45) 4-45-54, 70-33-98

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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