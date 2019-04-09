2019-04-09T12:45:42+03:00
Происшествия

В Курске задержали уличных грабителей

Парней обвиняют в том, что они ножом угрожали прохожему
Ольга ДАНИЛОВА
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У мужчины отняли чуть больше тысячи рублей и мобильникУ мужчины отняли чуть больше тысячи рублей и мобильникФото: Из архива КП.
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Сотрудники Сеймского отдела полиции в кротчайшие сроки задержали подозреваемых в разбое, совершенном в отношении 28-летнего жителя Октябрьского района. Вечером к мужчине подошли двое неизвестных парней и после непродолжительного разговора потребовали отдать все ценные вещи. В ответ на отказ, пригрозили ножом. Курянин отдал мобильный телефон и чуть более тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска после опроса свидетелей и просмотра камер наблюдения узнали одного из налетчиков. Месяцем ранее 20-летний молодой человек был фигурантом по уголовному делу о серии краж из магазинов. Зная его место жительство, провели задержание подозреваемого вместе с подельником.

Злоумышленники потратили деньги сразу на алкоголь. Во время досмотра у них изъяли нож, а также похищенный телефон.

Оба фигуранта арестованы и до начала судебного процесса будут находиться в изоляторе. По факту разбоя начато расследование, сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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