27 июня начнет работу Курская Коренская ярмарка

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-09T10:00:55+03:00

Ярмарка пройдет с 27 по 30 июня, как и обычно, в местечке Свобода Золотухинского района Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Она пройдет в Свободе Золотухинского района

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В Доме советов под руководством Романа Старовойта состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки-2019.

В этом году ярмарка пройдет с 27 по 30 июня, как и обычно, в местечке Свобода Золотухинского района. Архитектура ярмарки останется прежней, но формат ряда мероприятий изменится.

Перед открытием ярмарки состоится традиционный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение». Гостей ярмарки ждет обширная культурная и развлекательная программа. Посетители увидят выставки сельхозтехники и автомобилей, экспозиции «Сельское подворье» и «Сельскохозяйственные животные», выставку «Город мастеров» и многое другое.

В шести выставочных павильонах будут представлены экспозиции зарубежных предприятий, регионов ЦФО и других регионов России, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области, субъектов малого и среднего бизнеса региона.

В рамках официальной части ярмарки запланированы деловые встречи и переговоры, подписание соглашений о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU