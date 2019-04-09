2019-04-09T10:00:55+03:00
Экономика

27 июня начнет работу Курская Коренская ярмарка

Она пройдет в Свободе Золотухинского района
Яна ШЕЛЕСТ
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Ярмарка пройдет с 27 по 30 июня, как и обычно, в местечке Свобода Золотухинского районаЯрмарка пройдет с 27 по 30 июня, как и обычно, в местечке Свобода Золотухинского районаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Доме советов под руководством Романа Старовойта состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки-2019.

В этом году ярмарка пройдет с 27 по 30 июня, как и обычно, в местечке Свобода Золотухинского района. Архитектура ярмарки останется прежней, но формат ряда мероприятий изменится.

Перед открытием ярмарки состоится традиционный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение». Гостей ярмарки ждет обширная культурная и развлекательная программа. Посетители увидят выставки сельхозтехники и автомобилей, экспозиции «Сельское подворье» и «Сельскохозяйственные животные», выставку «Город мастеров» и многое другое.

В шести выставочных павильонах будут представлены экспозиции зарубежных предприятий, регионов ЦФО и других регионов России, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области, субъектов малого и среднего бизнеса региона.

В рамках официальной части ярмарки запланированы деловые встречи и переговоры, подписание соглашений о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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