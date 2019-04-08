2019-04-08T13:07:54+03:00
Звезды

В Курске пройдет «Библионочь»

Тема акции в этом году – «Весь мир – театр»
Ольга ДАНИЛОВА
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Вход на "Библионочь" свободныйВход на "Библионочь" свободныйФото: из открытых источников
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В программе «Библионочи-2019» - «Библиомантия: салон гадания на книгах», встреча с курскими поэтами «Поэтическая сцена: открывая книжный занавес», встреча «Короткий метр. Другое кино в библиотеке», детская площадка «Театр своими руками»; бесплатная книжная ярмарка, беспроигрышная шанс-викторина.

Кроме того участники акции посетят книжную выставку «Театральное ассорти», мастер-классы (театральные реквизиты: маска, веер), присоединятся к квесту. А также увидят театральную постановку «Чеховский водевиль» по рассказам писателя в исполнении обучающихся актерско-психологической школы, руководитель – актриса Курского драматического театра им. А. С. Пушкина М. Нестерова.

В программе «Библионочи» также «Музыкальный театр» (отрывки из опер, оперетт и мюзиклов в исполнении студентов вокального искусства и лаборатории концертно-оперного творчества (камерного ансамбля), руководитель – профессор, заслуженная артистка России Ирина Стародубцева) и увлекательные экскурсии в Музей книги, а также в отдел хранения основного фонда, который в обычное время недоступен.

Вход бесплатный.

(6+)

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева

ул. Ленина, д. 49

ИСТОЧНИК KP.RU

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