2019-04-08T08:32:13+03:00
Происшествия

В Курской области погиб человек на пожаре

Трагедия произошла в Рыльске
Ольга ДАНИЛОВА
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Звонок о пожаре поступил вечером в воскресеньеЗвонок о пожаре поступил вечером в воскресеньеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 18:50 7 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании квартиры на улице Розы Люксембург в Рыльске Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 39 ПСЧ Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 18:53 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 18:55, ликвидирован в 18:58 по данным МЧС. Однако спасти человека, который был в горящей квартире, не удалось.

Двухкомнатная квартира сгорела, мебель и вещи в одной из комнат полностью уничтожены.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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