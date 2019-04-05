В Курске проведут прием столичные кардиологи

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-05T14:55:45+03:00

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9 апреля в областной детской больнице пройдет медицинский прием и консультирование детей специалистами федерального центра трансплантологии и искусственных органов им акад. В.И. Шумакова. Столичные кардиохирурги осмотрят около ста маленьких курян.

Несколько раз в год они на базе Курской областной детской клинической больницы обследуют малышей с пороками сердца, консультируют, отбирают на операции, проводят осмотр прооперированных ранее. В регионе отделения кардиохирургии нет. Несмотря на это сотни детей получают рекомендации по лечению от лучших медиков столичных медцентров. Подобная практика действует уже более десяти лет. Ежегодно лечение и консультацию кардиохирургов получают 350 детей, около 50 из них отправляются в столицу на лечение. Такое тесное взаимодействие с московскими медиками заметно сокращает детскую смертность от пороков сердечно-сосудистой системы.

10-11 апреля медицинский прием и консультирование пройдет в областной больнице для взрослых. Планируется, что порядка 200 пациентов будут приняты федеральными специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU