Курских школьников приглашают в Пожарно-спасательный музей

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-05T10:50:51+03:00

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В Пожарно-спасательном музее Курской области проходят экскурсии с учащимися школ города Курска и области. Методисты Центра противопожарной пропаганды Противопожарной службы показывают школьникам спецодежду и оборудование, используемое при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, рассказывают об истории создания Пожарной охраны России, о рабочих буднях пожарных и спасателей, приводят примеры героических поступков своих коллег.

Учащихся знакомят с правилами пожарной безопасности в быту, последствиями от детских шалостей с огнем и использованием неисправных электроприборов. Разъясняют правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и последовательность действий, показывают учебные фильмы.

Также ребят знакомят с «Системы 112» и работой по внедрению в Курской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Контактный телефон Пожарно-спасательного музея Курской области: 54-58-05.

ИСТОЧНИК KP.RU