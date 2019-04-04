В Курске из школы эвакуировали детей

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-04T17:25:03+03:00

Баллончик выпал из сумки у одного из старшеклассников Фото: Из архива "КП"

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В полиции прокомментировала ситуацию по школе № 46 города Курска. 4 апреля там старшеклассник случайно распылил в коридоре газовый баллончик.

Учителя оперативно эвакуировали детей и вызвали скорую. Нескольким школьникам оказали медицинскую помощь. Сейчас школа работает в штатном режиме, угрозы здоровью детей нет.

Выяснилось, что баллончик выпал из сумки у одного из старшеклассников. Другой ученик, заметивший это, не имея умысла, случайно его распылил. В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы с подростками и их родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU