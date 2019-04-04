В Курске из школы эвакуировали детей
Ситуацию прокомментировали в УМВД
Баллончик выпал из сумки у одного из старшеклассниковФото: Из архива "КП"
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В полиции прокомментировала ситуацию по школе № 46 города Курска. 4 апреля там старшеклассник случайно распылил в коридоре газовый баллончик.
Учителя оперативно эвакуировали детей и вызвали скорую. Нескольким школьникам оказали медицинскую помощь. Сейчас школа работает в штатном режиме, угрозы здоровью детей нет.
Выяснилось, что баллончик выпал из сумки у одного из старшеклассников. Другой ученик, заметивший это, не имея умысла, случайно его распылил. В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы с подростками и их родителями.
ИСТОЧНИК KP.RU