2019-04-04T17:25:03+03:00
Происшествия

В Курске из школы эвакуировали детей

Ситуацию прокомментировали в УМВД
Яна ШЕЛЕСТ
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Баллончик выпал из сумки у одного из старшеклассниковБаллончик выпал из сумки у одного из старшеклассниковФото: Из архива "КП"
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В полиции прокомментировала ситуацию по школе № 46 города Курска. 4 апреля там старшеклассник случайно распылил в коридоре газовый баллончик.

Учителя оперативно эвакуировали детей и вызвали скорую. Нескольким школьникам оказали медицинскую помощь. Сейчас школа работает в штатном режиме, угрозы здоровью детей нет.

Выяснилось, что баллончик выпал из сумки у одного из старшеклассников. Другой ученик, заметивший это, не имея умысла, случайно его распылил. В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы с подростками и их родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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