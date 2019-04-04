2019-04-04T15:24:33+03:00
Происшествия

Курянин изнасиловал и до смерти забил пенсионерку

Женщина умерла в больнице
Ольга ДАНИЛОВА
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В Пристенском районе СК расследует уголовное дело против 27-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании женщины.

По версии следствия 27 марта примерно в восемь часов вечера насильник был у своего знакомого в гостях, в одном из сел Пристенского района. Вместе они выпивали. Изрядно выпив, курянин решил изнасиловать 74-летнюю мать своего знакомого, которая была в этот момент дома. Чтобы подавить сопротивление женщины, он стал избивать ее, а затем изнасиловал. Увидев происходящее, сын женщины позвонил в полицию. Задержали обвиняемого на месте.

Женщину доставили в больницу, где от полученных травм она умерла 1 апреля.

Обвиняемому избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Решается вопрос о квалификации действий обвиняемого по причинению смерти потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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