В Курске будут планово отключать свет

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-04T13:46:36+03:00

Отключения запланированы в трех округах Фото: Из архива "КП"

Без электричества останутся дома во всех трех округах

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 08 по 12 апреля 2019г. с 9-00 до 16-30: 4-5-е Кислинские улицы; 2-3-и Степные улицы; 4-12-е Степные переулки; ПЛК -76 (Гуторовское лесничество); Сумская 13-17; Заводская 2-6; Моковская 26-32; Овечкина 15-43, 18-52; Красная Армия 48-64.

С 9-30 до 15-00: Ольшанского 8 а, б, в, г, Пионеров 28-50; Чумаковская 26-42, 33а, 33б, 17-39; Красная Армия 36-40; поселок Аккумулятор 34-38; 20, 23, 24; Магистральный проезд 8-12а.

Тел. для справок: 32-32-15/

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 8 по 12 апреля 2019г. с 9-00 до 17.00:

1-й Суворовский переулок 20 - 50; 15 – 43; 2-й Выгонный переулок 4 - 22; 3 -13; Бойцов 9-й дивизии 171 - 179; 164 - 176/1; Нижняя Казацкая 192А, 164, 160; 144 - 226А; 127 - 213; 99 - 121; 110-138; Верхняя Луговая 371А, 371, 380А - 438; 353 - 395; 340; Новая Заречная 3 -17; 8 – 16; 2-й Заречный проезд; Пучковка 8 - 16, 11; Масловка 3 - 43; 4 – 44; Сыромятникова 5 - 49; 2 - 36; 4-й Косиновский переулок 55 - 77; 50 - 72; Заречная 114 - 168; 111 – 165; 1-й Заречный проезд 6 - 14; 11 – 13; Верхняя Казацкая 242А; Бурцевка 7 – 9.

С 8 по 12 апреля с 9-00 до 16-00: ул. Чулкова гора; ул. Льва Толстого 5Б, 5Д; ул. Тускарная 29 – 33; ул. Ахтырская 24 - 44; 21 – 35; ул. Никитская 34 - 78; 31 – 43.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: С 8 по 12 апреля 2019г. с 09-00 до 16-00: Красина 3-29, 6-28; Маяковского 118-140; Первомайская 116-120.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU