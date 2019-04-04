В Курск приедет Детский драматический «Театр у Нарвских ворот»

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-04T12:08:39+03:00

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Курскому зрителю представят две постановки Детского драматического «Театра у Нарвских ворот» (г. Санкт-Петербург) : «Приключения Незнайки» и «Кот в сапогах».

12 апреля в 11.00 и в 13.00 юные куряне увидят увлекательную историю о приключениях Незнайки, который попытается доказать своим друзьям, что вовсе не нужно специально учиться, чтобы стать музыкантом, художником и даже ученым.

Спектакль с танцами и эффектным видеорядом открывает детям увлекательный мир разных профессий, по которому они путешествует вместе с неунывающим Незнайкой.

13 апреля в 11.00 и в 13.00 маленькие зрители увидят, как веселые рыночные торговцы в Масленичную неделю начнут разыгрывать известный сюжет про находчивого и ловкого кота. Спектакль выдержан в стиле средневекового площадного театра со свойственными ему импровизациями, песнями, танцами.

Спектакли покажут на сцене Концертно-творческого центра «Звездный» (ул. Дзержинского, 51).

Справки по телефону 54-70-99.

Детский драматический «Театр у Нарвских ворот» (г. Санкт-Петербург) основан в 1990 году и уже успел посетить с гастролями немало городов России (Великий Новгород, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Кириши, Кингисепп и др.) и зарубежных стран (Дания, Германия, Финляндия, Швеция, Македония, Румыния).

Артисты театра - выпускники Санкт-Петербургской академии театрального искусства и других театральных ВУЗов страны.

В репертуаре театра более тридцати спектаклей для детей от трех до 12 лет по произведениям русской и зарубежной классической драматургии и современным пьесам.

ИСТОЧНИК KP.RU