2019-04-03T15:51:45+03:00
Происшествия

Суд увеличил курянину срок за попытку изнасилования школьницы

Мужчина получил больше восьми лет колонии
Ольга ДАНИЛОВА
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Суд согласился ужесточить срокСуд согласился ужесточить срокФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курский областной суд ужесточил наказание за преступление, связанное с покушением на изнасилование несовершеннолетней. Неоднократно судимый 31-летней житель Советского района пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу.

По приговору суда с учетом непогашенных судимостей ему дали шесть лет десять дней лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Государственный обвинитель внес на состоявшийся по уголовному делу приговор апелляцию в связи с нарушением уголовного закона при назначении наказания и в связи с несправедливостью приговора ввиду его мягкости.

Суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора и дал мужчине восемь лет 10 дней лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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