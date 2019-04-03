Суд увеличил курянину срок за попытку изнасилования школьницы

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-03T15:51:45+03:00

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Курский областной суд ужесточил наказание за преступление, связанное с покушением на изнасилование несовершеннолетней. Неоднократно судимый 31-летней житель Советского района пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу.

По приговору суда с учетом непогашенных судимостей ему дали шесть лет десять дней лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Государственный обвинитель внес на состоявшийся по уголовному делу приговор апелляцию в связи с нарушением уголовного закона при назначении наказания и в связи с несправедливостью приговора ввиду его мягкости.

Суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора и дал мужчине восемь лет 10 дней лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU