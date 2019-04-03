20 апреля в Курске пройдет туристическая выставка
Она состоится в Манеже
выставка пройдет в Манеже
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20 апреля в Курске в арт-пространстве «Луна» в Манеже состоится региональная туристская выставка «Туризм и отдых».
На выставке будут представлены туристские программы, реализуемые на территориях городов и сельских поселений Курской области по направлениям культурно-познавательного, оздоровительного, этнографического, религиозного, промышленного, сельского, событийного туризма.
В выставке примут участие муниципальные образования Курской области, туроператоры, оздоровительные организации, учреждения культуры, досуга и развлечений, гостиницы и базы отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU