Курский врио направил телеграмму Лукашенко

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-03T12:04:13+03:00

"Курскую область уже долгие годы связывают с Республикой Беларусь и ее регионами тесные экономические и культурные связи", отметил врио Фото: Светлана ВОЛКОВА

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2 апреля отмечался День единения народов России и Белоруссии. Поздравительную телеграмму по этому случаю врио губернатора Курской области Роман Старовойт направил на имя президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

«Многие годы в совместных созидательных делах и победах крепилась прочная дружба, развивались духовные ценности наших стран и народов.

Курскую область уже долгие годы связывают с Республикой Беларусь и ее регионами тесные экономические и культурные связи, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, которые и в дальнейшем мы намерены всемерно укреплять и развивать.

Убежден, что расширение взаимовыгодного сотрудничества Курской области и регионов Республики Беларусь внесет весомый вклад в развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и будет способствовать повышению уровня благосостояния наших граждан», - говорится в телеграмме.

Врио губернатора Курской области пожелал Александру Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в реализации всех начинаний во благо белорусского народа.

ИСТОЧНИК KP.RU