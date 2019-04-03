Под Курском огонь от горящей травы перекинулся на дом
Пожар произошел во Льговском районе
Пожар произошел во Льговском районеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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2 апреля в Льговском районе огонь с горящей травы перекинулся на бесхозный дом, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
Огонь потушили добровольцыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Огонь потушили добровольцы пожарной дружины Иванчиковского сельского совета. Всего за сутки зарегистрировано более 60 случаев неконтролируемого горения сухой травы
ИСТОЧНИК KP.RU