2019-04-03T11:15:16+03:00
Происшествия

Под Курском огонь от горящей травы перекинулся на дом

Пожар произошел во Льговском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожар произошел во Льговском районеПожар произошел во Льговском районеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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2 апреля в Льговском районе огонь с горящей травы перекинулся на бесхозный дом, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

Огонь потушили добровольцы Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Огонь потушили добровольцыФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Огонь потушили добровольцы пожарной дружины Иванчиковского сельского совета. Всего за сутки зарегистрировано более 60 случаев неконтролируемого горения сухой травы

ИСТОЧНИК KP.RU

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