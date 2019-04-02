В Курске разыскивают 33-летнюю женщину
Ирина Костюкова ушла из дома 31 марта
Женщина нуждается в медицинской помощиФото: Соцсети
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31 марта в Курске ушла из дома и не вернулась 33-летняя Костюкова (Болтенкова) Ирина. Пропавшую разыскивает полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Курск».
Приметы пропавшей: рост около 178 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Была одета в черную куртку, черные джинсы, черную футболку и черные сапоги.
Всех, кто располагает какими-либо сведениями о возможном местонахождении курянки, просят сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по РФ) или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU