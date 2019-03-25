В Курске пройдет «Музыкальный эксперимент вокруг Малевича»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-25T17:11:48+03:00

Музыка, поэзия и живопись прозвучат на одном концерте

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Курян приглашают на благотворительный концерт. В программе, посвященной 140-летию со дня рождения Казимира Малевича, зрителей ждет классическая музыка, поэзия, живопись и, конечно же, джаз.

В концерте принимают участие лауреат музыкальной премии им. Майкла Девиса MILES Award – 2014 Николай Винцкевич (саксофоны), заслуженный артист России Борис Андрианов, лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Кошкина (виолончель), Антон Силаев (труба), Вартан Бабаян (ударные), Сергей Винцкевич (бас-гитара), Александр Курицкий(художественное слово), Тамара Зубова (виджей).

(6+)

1 апреля в 14.00

ул. Перекальского, д. 1

ИСТОЧНИК KP.RU