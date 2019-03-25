2019-03-25T16:49:57+03:00
Звезды

В Курске стартуют прогулки по театральным улицам

26 марта пройдет акция «Щепкин на улице Щепкина»
Яна ШЕЛЕСТ
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Первым этапом проекта станет акция «Щепкин на улице Щепкина»Первым этапом проекта станет акция «Щепкин на улице Щепкина»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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26 марта в 11.00 в Курске стартует проект «Прогулки по театральным улицам города Курска». Первым этапом проекта станет акция «Щепкин на улице Щепкина». Проект стартует в преддверии Всемирного дня театра. В Курске более 20 улиц, названных в честь известных деятелей искусства и литературы, творчество которых неразрывно связано с театром.

Участники экскурсии узнают о биографии и творчестве Михаила Щепкина, о дружбе актера с Тургеневым и Кольцовым, Пушкиным и Шевченко, а также другими выдающимися деятелями культуры

Участникам акции расскажут о малоизвестных фактах из истории улицы Щепкина, достопримечательностях, расположенных на ней. Среди прохожих проведут блиц-опрос. Победитель получит электронное информационно-библиографическое издание «Курск театральный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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