В Курске водитель сбил подростка и уехал

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-25T16:21:22+03:00

Пострадавшего с ранениями доставили в Областную клиническую больницу Фото: Из архива "КП"

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23 марта неизвестный водитель неустановленного автомобиля примерно в 10.30 ехал по Магистральному проезду со стороны 1-го Степного переулка в направлении 17-го Степного переулка.

Напротив дома № 22в он сбил 14-летнего подростка, а затем уехал. Пострадавшего с ранениями доставили в Областную клиническую больницу Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Полиция просит свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU