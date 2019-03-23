2019-03-23T09:44:03+03:00
Спорт

Курские рапиристы привезли награды с Всероссийских соревнований

Победителем турнира стала юная Полина Волобуева
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курские спортсмены снова прославили свой городКурские спортсмены снова прославили свой городФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В Казани завершился традиционный всероссийский турнир «Весенняя капель». В нем принимали участие юные фехтовальщики во всех видах оружия в личном и командном первенстве. Курскую область на соревнованиях представили несколько спортсменов. Победителем турнира стала юная рапиристка Полина Волобуева. Спортсменка выиграла все поединки и стала победительницей турнира. Кроме золота сборная Курской области выиграла еще одну серебряную и две бронзовые медали. Их обладателями стали Владислав Герасимов, Даниил Дорохин и Ульяна Хаверева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2018 году в Курскую область переехало 970 соотечественников
В Курской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 16,5%
Руководиство СК проведет прием в Курской области
Под Курском сгорел жилой дом
В Курске пройдут антитеррористические учения
В Курской области усилится ветер
Житель Железногорска ограбил девушку, угрожая ей шокером
18-летний курянин ограбил соседей
Два округа Курска останутся без света
Под Курском закрыли пункт приема лома
В Курской области на выходных обещают снег
В курских ФАПах выявили нарушения
В Курске откроется выставка кожлянской игрушки
Под Курском на пожаре погиб 61-летний мужчина
Под Курском пенсионерка на «Солярисе» сбила пешехода
На Магистральном проезде Курска отключили воду
В Курске осудили 19-летнего пьяного водителя
В Курске загорелся «Форд Транзит»
В Курске в рамках "Кино в театре" покажут военную драму
В Курске пятница 22 марта объявлена санитарной
В Курске на 50 лет Октября прорвало теплосеть
На курской свиноферме обнаружили бродячих кошек и собак
Курские спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Курской области весна наступила раньше срока