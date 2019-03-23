Курские рапиристы привезли награды с Всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-23T09:44:03+03:00

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В Казани завершился традиционный всероссийский турнир «Весенняя капель». В нем принимали участие юные фехтовальщики во всех видах оружия в личном и командном первенстве. Курскую область на соревнованиях представили несколько спортсменов. Победителем турнира стала юная рапиристка Полина Волобуева. Спортсменка выиграла все поединки и стала победительницей турнира. Кроме золота сборная Курской области выиграла еще одну серебряную и две бронзовые медали. Их обладателями стали Владислав Герасимов, Даниил Дорохин и Ульяна Хаверева.

ИСТОЧНИК KP.RU