Курские студенты-медики будут проходить практику в Германии
Будущие доктора будут работать в соцучреждениях Майнингена
Курские студенты пройдут практику в соцучреждениях ГерманииФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:
Договоренность об этом достигнута во время визита немецкой делегации из города Майнинген в КГМУ. Стороны обсудили результаты прохождения студентами КГМУ производственной практики в социальных учреждениях Майнингена, наметили пути дальнейшего сотрудничества.
Немецкая делегация также посетила лабораторию «Интерактивного тренинга» Центра аккредитации и симуляционного обучения, где ознакомилась с возможностями поэтапного оказания медицинской помощи, сообщили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU