2019-03-20T14:28:23+03:00
Общество

Курские студенты-медики будут проходить практику в Германии

Будущие доктора будут работать в соцучреждениях Майнингена
Ольга ДАНИЛОВА
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Курские студенты пройдут практику в соцучреждениях ГерманииКурские студенты пройдут практику в соцучреждениях ГерманииФото: Из архива КП.
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Договоренность об этом достигнута во время визита немецкой делегации из города Майнинген в КГМУ. Стороны обсудили результаты прохождения студентами КГМУ производственной практики в социальных учреждениях Майнингена, наметили пути дальнейшего сотрудничества.

Немецкая делегация также посетила лабораторию «Интерактивного тренинга» Центра аккредитации и симуляционного обучения, где ознакомилась с возможностями поэтапного оказания медицинской помощи, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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