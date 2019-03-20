Курские студенты-медики будут проходить практику в Германии

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-20T14:28:23+03:00

Курские студенты пройдут практику в соцучреждениях Германии Фото: Из архива КП.

Будущие доктора будут работать в соцучреждениях Майнингена

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Договоренность об этом достигнута во время визита немецкой делегации из города Майнинген в КГМУ. Стороны обсудили результаты прохождения студентами КГМУ производственной практики в социальных учреждениях Майнингена, наметили пути дальнейшего сотрудничества.

Немецкая делегация также посетила лабораторию «Интерактивного тренинга» Центра аккредитации и симуляционного обучения, где ознакомилась с возможностями поэтапного оказания медицинской помощи, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU