"Копейка" с курскими номерами "засветилась" в новом клипе Витаса

Неожиданно прославился автомобиль "Жигули" с курскими номерами А659АН 46. Автомобиль "засветился" в новом клипе поп-исполнителя Витаса. Музыкальный ролик на песню "Делала" появился на ютубе около месяца назад, 19 февраля, и за это время набрал более 62 тысяч просмотров.

В кадре человек в маске некого животного, возможно, пингвина, выходит из дома и садится за руль видавшего виды авто. В "копейке" он колесит по городу. А когда останавливается и выходит из машины, ясно видны ее номера.

Куряне-поклонники исполнителя сразу же обратили внимание на номера бежевой "копейки", которая тут же стала знаменитой.

