СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-20T10:00:44+03:00

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20 марта утром в Курске на улице Литовской в квартире, расположенной на втором этаже трехэтажного жилого дома, возник пожар. На видеозаписях, выложенных очевидцами в соцсетях, видно, как из окна квартиры вырывается пламя. Дымом заволокло всю округу.

Пожар тушат несколько пожарных расчетов. Из задымленного помещения при помощи пожарной лестницы спустили вниз несколько человек в самоспасах. По предварительной информации, есть пострадавшие.

В Курске на Литовской горит многоквартирный дом.Автокадр_46, автор видео: Игорь Ширин

ИСТОЧНИК KP.RU