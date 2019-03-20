2019-03-20T09:31:18+03:00
Спорт

В Курске пройдут соревнования по конному спорту

Приглашаются все желающие, вход свободный
Яна ШЕЛЕСТ
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23 марта состоится Кубок губернатора Курской области по конкуру23 марта состоится Кубок губернатора Курской области по конкуруФото: Яна ШЕЛЕСТ
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23 и 24 марта на базе конноспортивной школы в Курске пройдут соревнования по конному спорту. 23 марта состоится Кубок губернатора Курской области по конкуру, а 24 марта — Кубок федерации конного спорта Курской области по выездке.

Посмотреть соревнования приглашаются все желающие, вход свободный, сообщили в региональной Администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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