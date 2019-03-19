2019-03-19T17:39:55+03:00
Спорт

На курском стадионе «Трудовые резервы» отремонтируют трибуны и центральный вход

Об этом сообщили в областной администрации
Яна ШЕЛЕСТ
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Преобразится и Центральный вход стадионаПреобразится и Центральный вход стадиона
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В 2019-2020 годах продолжится реконструкция курского стадиона «Трудовые резервы». Будут капитально отремонтированы Южная и Северная трибуны: в 2019 году на эти цели из бюджеты выделят более 45 693 тысяч рублей, в 2020 – более 55 187 тысяч рублей.

Преобразится и Центральный вход стадиона. Это произойдет в 2020 году. Из областной казны будет выделено почти 60 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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