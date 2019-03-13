Курян приглашают принять участие в фестивале имени Андрея Хмелевского

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-13T14:28:21+03:00

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14 марта в 11:00 во Дворце пионеров и школьников Курска пройдет отборочный этап фестиваля военно-патриотической песни, посвященный памяти курянина, Героя России Андрея Хмелевского.

В этом году отборочный этап предполагает следующие номинации: возрастные группы от 14 лет до 17 лет и от 18 лет до 22 лет. К участию в конкурсе допускаются профессиональные и самодеятельные авторы-исполнители, коллективы, представляющие песни военно-патриотической направленности и подавшие заявки на участие в оргкомитет фестиваля.

Финальный этап конкурса состоится 18 марта в 11:00 во Дворце пионеров и школьников Курска, а 21 марта в 14:00 состоится гала-концерт лучших номеров и награждение победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU