Курская область – победитель в номинации «Яркий дебют» на туристической выставке

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-13T13:23:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Курская область – победитель в номинации «Яркий дебют» на международной туристической выставке MITT, сообщили в администрации региона.

В работе 26-й Московской международной туристической выставки MITT принимают участие более 1800 компаний из 100 стран мира. Курская область принимает участие в выставке впервые.

Экспозиция региона представлена стендом «Соловьиный край России». Для всех желающих проводят презентацию гастрономической карты Соловьиного края, областного событийного календаря на 2019 год, экскурсионных программ по Курску и Курской области и мастер-класс по изготовлению и росписи кожлянской игрушки.

– Во время работы стенда состоялось много деловых встреч и переговоров с партнерами из туристско-информационных центров регионов, а также туроператорами по приему групп в Соловьином крае, – отметил руководитель областного Центра туризма Максим Криволапов.

ИСТОЧНИК KP.RU