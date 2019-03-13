2019-03-13T13:23:36+03:00
Общество

Курская область – победитель в номинации «Яркий дебют» на туристической выставке

Экспозиция региона представлена стендом «Соловьиный край России»
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне "продвигают" свой регион как туристически привлекательныйКуряне "продвигают" свой регион как туристически привлекательныйФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курская область – победитель в номинации «Яркий дебют» на международной туристической выставке MITT, сообщили в администрации региона.

В работе 26-й Московской международной туристической выставки MITT принимают участие более 1800 компаний из 100 стран мира. Курская область принимает участие в выставке впервые.

Экспозиция региона представлена стендом «Соловьиный край России». Для всех желающих проводят презентацию гастрономической карты Соловьиного края, областного событийного календаря на 2019 год, экскурсионных программ по Курску и Курской области и мастер-класс по изготовлению и росписи кожлянской игрушки.

– Во время работы стенда состоялось много деловых встреч и переговоров с партнерами из туристско-информационных центров регионов, а также туроператорами по приему групп в Соловьином крае, – отметил руководитель областного Центра туризма Максим Криволапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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