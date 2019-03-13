Под Курском пьяная компания угнала и сожгла микроавтобус

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-13T12:32:47+03:00

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В полицию обратился 36-летний житель Золотухинского района и рассказал, что у него пропал микроавтобус. Позже транспорт был обнаружен сгоревшим возле соседнего села.

Сотрудники полиции установили, что автобус угнала пьяная компания, весело проводившая время в ночь преступления. Когда спиртное закончилось, молодые люди решили отправиться за дополнительной порцией.

Они вскрыли автомобиль знакомого и поехали. По дороге не справились с управлением, микроавтобус перевернулся в кювет. Самостоятельно транспорт они вытащить не смогли, и чтобы скрыть следы преступления, подожгли его, облив хранившимся в салоне горючим.

В течение суток злоумышленников задержали. Они во всем сознались. Сейчас оценивается нанесенный ущерб, проводятся необходимые экспертизы. После этого будут возбуждены уголовные дела по фактам угона и умышленного повреждения имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU