2019-03-13T09:34:53+03:00
Звезды

В Курске к пятилетию воссоединения Крыма с Россией откроется выставка

Экспозиция «Крым. Связь веков» разместится в краеведческом музее
Яна ШЕЛЕСТ
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На выставку приглашаются все желающиеНа выставку приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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14 марта в 14.00 в Курском областном краеведческом музее откроется выставка «Крым. Связь веков». Она посвящена пятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году.

В экспозицию вошли экспонаты из разных коллекций краеведческого музея: оружие, нумизматика, книги, литографии, открытки.

Посетителям выставки расскажут о ключевых событиях в истории Крымского полуострова: Крымском ханстве и его набегах, Крымской войне и героической обороне Севастополя, об оккупации Крыма и его освобождения от немецко-фашистских захватчиков, «Крымской весне» 2014 года.

Выставка рассчитана на все возрастные категории посетителей. Приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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